В мире существует множество разновидностей межгосударственных союзнических отношений. Они могут скрепляться соответствующими договорами или держаться на джентльменских договоренностях, основываться на общности интересов или базироваться на общем прошлом и даже общих идеологических ценностях, Но в любом случае союзничество — это, во-первых, взаимные обязательства. Во-вторых, взаимная ответственность и необходимость играть по правилам. А в-третьих, четкое понимание, где эти самые союзнические обязательства начинаются и где они заканчиваются.

Учили ли этим премудростям на журфаке Ереванского госуниверситета, утверждать не беремся. Но сегодня Москва посредством СМИ вновь направляет Армении недвусмысленный месседж, напоминая Армении о «правилах союзничества» вообще и о том, кто и какие решения принимает, в частности.

Напомним: накануне в «Московском комсомольце» появилась статья под красноречивым заголовком «Бремя союзничества». Напомнив и о событиях в Беларуси, в которые де-факто вовлечены члены НАТО — Польша и страны Балтии, и о том, что «министр обороны Шойгу привлек внимание к возрастающей военной активности Альянса (Североатлантического — Minval.az) по всему периметру российских границ», газета отмечает: «Цель нового этапа гибридной стратегии НАТО на «дуге напряженности» от Балтийского моря до гор Малого Кавказа – ввязывание России в перманентные и бессрочные прокси-конфликты, поглощающие ресурсы страны, представляющие идеальный повод для новых анти-российских санкций и параллельное ослабление влияния Москвы в пост-советских республиках».

Однако в центре внимания оказывается уже не запад, а юг, точнее, Южный Кавказ.

Как отмечает газета, стороны «наиболее вызровооасного» на Южном Кавказе конфликта — нагорно-карабахского, Азербайджан и Армения, «не входят в НАТО. Однако нерешенность конфликта и периодическая эскалация его военной составляющей, повышают степень военно-политического вовлечения в регион другого члена НАТО – Турции».

Казалось бы, далее законы жанра требуют от издания гневно обрушиться на Азербайджан, заклеймить в очередной раз «пантюркизм» и т.д. Но вместо этого газета вполне здраво отмечает: «При всех имеющихся в двусторонних отношениях противоречиях и во многом благодаря личной гарантии лидеров двух стран, Турция на сегодня является чуть ли не единственной страной Альянса, остающейся для России предсказуемым и договороспособным соседом на южном участке пресловутой дуги нестабильности». После чего открыто обвиняет Армению в стремлении спровоцировать конфликт: «В качестве триггера июльской эскалации, была выбрана не линия соприкосновения в Нагорном Карабахе, а участок армяно-азербайджанской границы, находящийся вблизи от экспортных азербайджанских трубопроводов. Как раз тех самых, которые покрывают треть потребностей в газе энергозависимой Турции, предсказуемо предложившей «братскому Азербайджану поддержку любыми средствами». При этом официальный Ереван, используя формальный повод эскалации на межгосударственной границе, обратился за помощью к ОДКБ. Взвешенная позиция Кремля в июле не позволила ситуации перерасти в региональный конфликт с участием России и Турции». Как напоминает далее газета, «Москва, по всей видимости, просчитала истинные намерения своего союзника по ОДКБ», и цитирует интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова газете «Труд», где он прямо возложил ответственность за обострение на Товузском направлении на армянскую сторону.

Затем подробному разбору издание подвергает уже заявление министра обороны Армении Д.Тонояна, о том, что у России и Армении «почти одинаковые противники». Где тоже видит вовсе не выражение лояльности и верноподданичества: «Под прикрытием союзнических гарантий собственной безопасности, фактически реализуется стратегическая установка западных спонсоров армянской власти на вовлечение Москвы в затяжные и затратные прокси – конфликты с членами НАТО «от Балтики до Кавказа»». После чего обрушивает на головы ереванских экспертов ушат ледяной воды: «…Как справедливо заметил еще Г.Киссинджер, «великие державы не жертвуют собой ради союзников». Тем более – тех, чья надежность вызывает большие сомнения». Газета старательно перечисляет «соросят» в нынешнем правительстве Армении: «Так, главой нацбезопасности стал 29 летний А.Кярамян, начавший свою деятельности с негласной люстрацию «про-российских» кадров. Секретарем Совбеза Армении назначен бывший директор местного отделения Transparency International А.Григорян, а Следственную Службы возглавляет брат руководителя Фонда Сороса в Армении. И это список можно продолжить». Более того, как логично отмечает издание, «говоря об общности противников, армянский министр явно подразумевает одностороннюю поддержку России. Сама Армения, к примеру, не только не считает НАТО противником, а напротив –активно вовлечена в учения Альянса, в том числе — на театре пресловутой дуги напряженности вокруг российских границ». Не простили Еревану и демарша армянского МИДа после заявления Сергея Лаврова, что на столе переговоров по Карабаху находится поэтапный план.

А затем следует вывод: «…Если следовать логике Тонояна, России предлагается — потеря Азербайджана как стратегического партнера, и перспектива вовлечения в прокси-конфликт с наиболее дееспособным в военном плане членом НАТО — Турцией. При этом, российское влияние в Закавказье попадает в зависимость от Армении и ее непредсказуемого премьера». Газета видит здесь руку «западных спонсоров» и выполнение их установки «на окончательное обнуление влияния России в Закавказье». Судя по всему, российских экспертов всерьез обеспокоили результаты нынешней «армянской игры» — «раздражение Баку и ответные широкомасштабные азербайджано- турецкие военные учения». А значит, «для предотвращения этого самого невыгодного для России сценария, необходимы четкие сигналы о недопустимости злоупотребления союзническими отношениями и дистанцирование от одиозных заявлений Еревана. А самое главное, настало время активизации посреднической роли России, нацеленной на урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Строго говоря, статья в газете — это еще не официальное заявление. Но вряд ли рассуждения о «бремени союзничества» на страницах популярного и весьма информированного издания — личное мнение журналиста и ничего более. Слишком уж «крепкий» и «проработанный» анализ представлен на страницах газеты. И уж тем более нет сомнений, что речь идет об этаком неофициальном месседже, направленном аудитории по обе стороны линии фронта. Более того, Москва озвучила это, скажем так, авторитетное экспертное мнение в то время, когда в армянских кругах заговорили ни много ни мало о переводе в оккупированный азербайджанский Карабах российской военной базы, расположенной в Гюмри. Еще раньше была попытка затянуть в Карабах российских военных вирусологов, прибывших в Армению помогать бороться с COVID-19. Проще говоря, в Армении открыто демонстрируют намерение втянуть россиян на оккупированные азербайджанские земли. Прекрасно понимая, какой окажется реакция Баку.

Намеренно оставим в стороне дискуссию, выполняет ли здесь Никол Воваевич волю своих «западных спонсоров» или же продолжает давние традиции армянской политики по втягиванию своих партнеров в войну за армянский интерес. Важно другое: в Москве, пусть и на экспертном уровне (такие установки редко озвучиваются в мидовских релизах) жестко одергивают свой «форпост»: злоупотреблять союзническими отношениями Армении не позволят. Столь же недвусмысленный месседж направлен и азербайджанской аудитории. Москва открыто и четко «отграничивается» от тонояновских заявлений в стиле «у нас одни и те же противники». Наконец, вслед за официальными заявлениями, анонсируется и активизация российского посредничества.

Можно, конечно, долго спорить и строить версии, какие конкретные формы примут обрисованные в статье «тренды», как далеко зайдет Москва в своей «рихтовке форпоста» и т.д. Но в чем нет сомнений, так это в том, что, во-первых, в Москве ценят партнерские отношения с Азербайджаном и Турцией и не намерены рисковать ими ради ереванских капризов, даже подкрепленных выстрелами на границе. А во-вторых, и «в-главных», четкая и принципиальная позиция Азербайджана уже приносит плоды. Так что нашей стране есть что записать себе в актив.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az