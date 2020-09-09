Когда говорят, что роли на мировой арене распределены, и каждый этнос, каждая страна осуществляет подвластную миссию, это звучит, как расхожая банальность. Однако в реалиях видно, что умозаключение сие имеет эмпирическое происхождение, и в состоянии отмести любые сомнения относительно своей рациональности.

Армения с ее беспокойным и склонным к метаниям правительством не способна на выработку разумной политики, от того она погружается в дестабилизирующую функцию. Правящий класс вооружился разрушительной методологией не в силу каких-то случайных причин. Унаследовав от предшественников печальную миссию, он не желает интегрироваться в коммуникационную сущность пространства, и отсюда все ее беды.

Той же линии придерживались и предыдущие поколения армянских политиков, потому отчужденность армянского политического кластера от остальной части сопредельных правящих сил насчитывает более ста лет.

В том, что это порядком надоело соседям, превратившись в порочную практику перманентной дестабилизации, сомнений нет. А раз отвратная миссия несносного субъекта продолжает диверсифицировать вызовы и опасности, с этим надо что-то делать.

Никто не желает искушать судьбу до последнего, поскольку выступающий в роли возмутителя порядка субъект, эксплуатируя адский конвейер, ставит целью разрушить все.

Армения почти тридцать лет, то есть с момента объявления независимости, продолжает будоражить региональную систему координат, нарочито пытается столкнуть другие государства. Она ведет необъявленную войну против всех, в том числе против союзников. На примере России этого отчетливо видно.

Выворачиваясь в инициировании региональной войны, Ереван уже не может скрыть, что готовит предтечу глобальной войны ради своих нереализованных шкурных интересов. Этим и вызвана его маниакальная страсть к ревизии исторических событий. Армения пытаются безуспешно перелицевать то, что по определению не подлежит пересмотру или переделу.

Столетие заключенных после Первой мировой войны договоров, которые и определили границы, статус-кво в регионе, только в Армении рассматривают в качестве серьезного повода для переустройства ныне существующего порядка. Только в Ереване лелеют мечту, согласно которой пересмотр договорной базы в свете имеющихся соглашений может привести к решению застарелых проблем.

В кривом зеркале иллюзий армянским стратегам мерещатся большие перспективы, если не сказать уникальные возможности, и для реализации исторических амбиций, что подразумевают присвоение чужих территорий, неугомонный истец тараном идет на чреватые подстрекательства.

В ряду проблем, которые-де должны найти справедливое решение, армяне, естественно, видят не только карабахскую дилемму, но и Нахчыван, Джавахетию, российский юг и прочие земли соседних государств, к которым племена пришлых хаев никогда не имели никакого отношения.

В ожидании больших трансформаций провокаторы не сидят сложа руки, а серьезно готовятся, запрашивая новые виды вооружений от малочисленных союзников. Привлекая в турбулентную зону новый разрушительный потенциал, правящая верхушка страны-изгоя не осознает, что предпринимает усилия во вред, прежде всего, собственным интересам.

Чтобы отвести взгляд от своих опасных приготовлений, Ереван уводит укорительный фокус на соседей, дескать, перед наступлением момента истины, а под ним в Армении спят и видят большой территориальный передел, Баку и Анкара создают военные плацдармы.

Ложные толкования исторических событий, стремление представить в виде истины больные измышления вконец сбили прицелы сознания милитаристов. Утверждать, что нынешние проблемы региона восходят к столетней давности и, мол, они стали следствием сговора Турции и России, в результате чего армяне лишись исконных земель, это классический продукт слабо мерцающего сознания.

Из Еревана возвещают, дескать, решения карабахской проблемы не предвидится, ибо Армения укрепилась донельзя, и в случае начала военной компании статус-кво не изменится. Стало быть, Армения и для сильного Азербайджана есть неприступная крепость, которую не одолеть ни при каких обстоятельствах. Неужели?!

Откуда такая уверенность у слабого звена? Не от того, ли, что в последнее время Ереван стал активировать прямые связи оккупированного Карабаха с Москвой, выводя на уровень дебатов тему российского протектората над конфликтной зоной?!

Представляется, что произвольные вариации горе-политтехнологов на тему разблокирования кризиса настолько вскружили головы оккупантам, что они перестали мыслить в режиме реального времени. Побудительным мотивом для столь непростительного шапкозакидательства является и вмешательство третьих сторон, когда Ереван запускает провокации, и в момент острой закрутки сюжета зовет на помощь союзника.

Можно без конца утверждать, мол, в обозримом будущем нет вероятности урегулирования конфликта, или мадридские принципы выработали ресурс, или обстановку сильно изменила «бархатная революция» Никола Пашиняна.

Изменения, безусловно, имеют место, и они рельефно отображаются в том, как Армения все глубже уходит в ступор.

Для Азербайджана же кардинально ничего не изменилось, если не считать, что он готовится к ним. Все, что касается проблемы де-оккупации карабахских земель, только усилило убеждение относительно неотвратимости изменения статус-кво.

Активизация турецкой дипломатии в контексте армяно-азербайджанского противостояния тоже соотносится представлениями о меняющихся обстоятельствах. События в Товузе продемонстрировали, что Ереван своей безответственностью и ставкой на случайный поворот вплотную приблизил ситуацию к красной черте.

Если не усмирить зарвавшегося смутьяна, он будет продолжать накалять обстановку с целью создания опасного регионального хаоса. Дабы не дать этому свершиться, необходимы надежные средства купирования источника зла, в чем сошлись практически все здоровые силы.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az