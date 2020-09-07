Грузинская дипломатия добилась очередного успеха в ООН. 3 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию: «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии». В этом документе признается право на возвращение к родным очагам всех беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, а также отмечается, что насильственные демографические изменения в этих регионах неприемлемы.

В Тбилиси празднуют победу. Результат голосования в Генеральной Ассамблее ООН подтверждает успех грузинской дипломатии, заявил премьер-министр Грузии Геогий Гахария. Принятый документ он назвал «беспрецедентной резолюцией по вынужденно перемещенным лицам, которая укрепила их право и право беженцев на возвращение в свои дома». И самое главное, подчеркнул, что поддержали документ 84 страны.

Тут есть тонкости. Аналогичные резолюции принимались в ООН и прежде, нынешняя — 13-я по счету. Но вот если в 2019 году в поддержку резолюции высказались 79 стран, то теперь — 84.

А теперь — главное. Резолюцию «О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии» четко и однозначно поддержал Азербайджан — как и всегда. Тому много причин. В нашей стране слишком хорошо знают, что такое оккупация и что такое трагедия беженцев и вынужденных переселенцев, оторванных от родных очагов.

Но вот что примечательно: среди стран, поддержавших резолюцию, не оказалось Армении. Той самой Армении, где очень любят разглагольствовать о любви к Грузии. А в реальности наносят на ооновской площадке удар в спину Тбилиси, выступив по сути дела против территориальной целостности Грузии.

Напомним: 30 мая 2019 года в Баку состоялся финал Лиги Европы между командами «Челси» и «Арсенал». А в оккупированном Карабахе, где никак не могли смириться с тем, что Баку принимает спортивный матч такого уровня, решили организовать «чемпионат Европы по футболу ConIFA – 2019» среди «сборных» непризнанных «государств». Куда в качестве «почетных гостей» прибыла

делегация оккупационного режима, действующего в Цхинвали, во главе с Анатолием Бибиловым, именующим себя «президентом Южной Осетии». Прибыли, разумеется, по территории Армении, где предъявляли документы, и эти документы официальный Ереван посчитал вполне «валидными», то есть пригодными для передвижения.

А чуть раньше, 17 мая 2018 года, когда оккупированная Россией грузинская Абхазия отмечала годовщину создания своего «министерства иностранных дел», туда также пожаловала делегация из оккупированного Карабаха. Более того, это далеко не первый и не единственный повод задуматься, какие планы в отношении Грузии вынашиваются в Армении. Притязания на Джавахетию, район компактного проживания этнических армян, со стороны Еревана уже давно не секрет. Особо резвые армянские политики готовы объявить «армянским городом» даже Тбилиси. Наконец, еще с XIX века продолжаются попытки арменизации древних грузинских церквей, и понятно, что вслед за церквями «приармянивать» будут и землю, на которой они стоят. А с такой предысторией поведение Армении в ООН должно получить соответствующую оценку прежде всего со стороны грузинского политического класса.

А вот там, увы и ах, встречаются профессиональные провокаторы вроде Шалвы Нателашвили или «Альянса патриотов Грузии», готовых открыто устраивать провокации против Азербайджана и Турции. И еще больше тех кто как бы и не хочет намеренно рушить отношения Тбилиси с Баку и Анкарой, но относится к армянской агрессии с труднообъяснимым благодушием. И даже подводит под это благодушие «политическую базу»: дескать, Грузии необходимо «сохранять баланс» между Азербайджаном и Арменией, старательно «выдерживать нейтралитет» и т.д. и т.п. Только вот этот нейтралитет тоже должен иметь свои границы. И вряд ли он может распространяться на ситуацию, когда, к примеру, в Ахалкалаки появляется бюст соучастника Ходжалинского геноцида Михаила Авагяна, и официальные власти Грузии никак не пытаются это пресечь, рассуждая о «местной инициаативе» и о том, что этот памятник ставили не они. И уж тем более должны получить должную оценку шаги Еревана, направленные уже против самой Грузии.

Если, конечно, грузинский политический класс в состоянии защищать интересы собтственной страны и различать, где ее друзья, а где враги.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az