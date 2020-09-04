Существует пословица: мой дом – моя крепость. Но эту истину практически все жители домов, находящихся на балансе государства, понимают однобоко: дом – это только территория квартир, в которых мы проживаем. На самом деле, это не так. Просто снова все упирается в юридическую неграмотность. Всякий раз, когда в доме протекает крыша, заливает подвалы, приходят в негодность блоки, мы начинаем звонить в ЖЭУ, писать прошения в районные ИВ с просьбой отремонтировать патовые зоны, но при этом практически никто не знает, что существует 28–я статья Жилищного Кодекса Азербайджана, согласно которой жители приватизированных квартир любого дома, находящегося на госбалансе, имеют право на долевую собственность, а, соответственно, имеют право создать собственный кооператив и решать вопросы с текущим ремонтом сами. И если дом находится в аварийном состоянии, то жильцы имеют полное право подать в суд и поставить вопрос о реставрации дома за счет собственников квартир и иных помещений, находящихся в этом доме. Хотя бы для того, чтобы дом в последствии не был внезапно объявлен аварийным с целью дальнейшего выселения и отчуждения территории для государственных нужд.

Под эгидой аварийности в Баку было снесено великое множество домов, которые можно было бы сохранить, будь у нас такие жилищные кооперативы. Но все мы привыкли жить по старинке и ждать милости свыше, а именно от госструктур, которые будут пользоваться любым моментом, чтобы использовать население в качестве «дойной коровы».

Сегодня речь пойдет о доме, расположенном в Ясамальском районе, по адресу ул. Д. Буньятзаде, 2. Эти здания были построены специально для работников завода ОЗОН в 1984 году. Сначала он числился на балансе завода, а потом перешел на баланс государства. В те годы это были самые первые 9-этажки на территории завода. Позже завод прекратил свое существование, был снесен, на его месте были высажены деревья и построены другие высотные здания. Ясамальский район – один из самых больших жилых массивов Баку, постепенно преображался: все менялось к лучшему, и только «озоновские» дома, ставшие своеобразным памятником этого района, с самого момента создания вот уже 36 лет ни разу не подвергались капитальному ремонту. Они торчат у трассы, «сверкая» обшарпанным фундаментом, как напоминание о бесхозяйственности и упадке. И бездействии госструктур, обязанных заниматься благоустройством вверенных им жилых объектов.

В редакцию «Минвала» поступила жалоба от жителей дома №2, сетовавших на постоянно скапливающуюся в подвале дома воду.

— Помните в известном советском фильме «Афоня» показали момент с затопленным подвалом? То же самое можно сказать и про наш: хоть стирай, хоть купайся, хоть ГТО по плаванию сдавай! – рассказывает житель дома Кямиль Бабаев. – Мы 32 года живем в этом доме, и постоянно раз в несколько месяцев вынуждены собирать деньги на откачку воды. Как только подвал начинает наполняться, мы звоним в «Азерсу», их сотрудники приезжают, откачивают воду, и мы спокойно живем еще пару месяцев. А потом все начинается снова. Много раз мы обращались с письмами в эту структуру с просьбой не ликвидировать последствия, а решить саму проблему. Но ни разу за все это время руководство «Азерсу» даже не попыталось разобраться, почему у нас вечная течь. А ведь мы каждый год просим, пишем обращения, но приезжает не комиссия, а аварийная бригада с насосом. Жители собирают по 10 манатов с квартиры – до третьего этажа, потому что живущим выше третьего этажа неинтересно, что происходит в подвале, их это не касается. Бригада берет деньги и выкачивает нам воду. Так и живем.

Сотрудник «Минвала» побывал в подвале дома №2 и лично увидел упадок, в котором находится это помещение: стены сырые, пропитанные плесенью и проросшим грибком, отовсюду торчат остатки ржавых труб бывшей некогда системы централизованного отопления, затянутые плесневой патиной фановые трубы. Отвратительный запах сырости и гнили, под ногами хрустят стекла, потолок опутан паутиной. И главное – после недавней откачки в подвале снова начала скапливаться вода. Причина скапливания – протекающие трубы.

— Можно было бы понять, если вода поступала из грунта, — говорят жильцы, — но у нас много лет протекают трубы. Этим должна заниматься структура «Азерсу». А им все равно! Представляете, сколько питьевой воды утекает в никуда? А, тем не менее, в СМИ постоянно всплывают материалы о нехватке питьевой воды, о ее ценности и так далее. О какой ценности может быть речь, если только в одном нашем подвале ее накапливается столько, что полгорода могло бы беспрепятственно и напиться и постирать? Из-за этой воды постепенно разрушается фундамент дома. Стены жителей, проживающих с 1 по 3-й этажи сырые, на них появляется грибок. Ремонты делать бесполезно – пустая трата денег. Как только в подвале скапливается вода, снова начинают отходить обои, а полу просто разбухают. Кроме этого в доме постоянно запах сырости, и в любое время года мы спим с открытыми окнами. О комарах вообще молчим, они давно стали частью нашей жизни.

Выбравшись из подвала, сотрудник «Минвала» прошел по территории дома: чувствуется, что нет хозяйской руки. Двор давно нуждается в асфальтировании, около блоков выбоины, где в дождливое время скапливаются огромные лужи, блоки – в упадке, стены замызганы и обшарпаны. Только в тех блоках, где есть входные двери (а таких блоков в доме всего два), относительный порядок.

Кстати, жители дома рассказали о том, что еще в 2018-м год чиновники ИВ Ясамальского района клятвенно уверяли, что поставят двери во все блоки и сделают капитальный ремонт. Но, как говорится, обещанного три года ждут.

— Именно, — смеются жители. – Как раз эпидемия коронавируса в стране закончится, и в 2021-м будет ровно три года, как чиновники нам дали клятвенное обещание отремонтировать блоки и поставить двери.

Жители «озоновского» дома надеются на перемены к лучшему, так как совсем недавно президент посещал Ясамальский район с целью закладки нового парка. В своей памятной речи глава государства отметил, что лично видел, в каком состоянии находятся жилые здания, и распорядился в срочном порядке начать капитальный ремонт – как снаружи, так и внутри зданий. Отметим, что распоряжение о ремонте Ильхам Алиев дал несколько ранее, а именно во врем своего прошлого визита в Ясамальский район. Но реконструкция домов так и не началась.

Отметим, что если дома находятся на госбалансе, то соответственно, контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, должен быть осуществляться именно государством, пока с жителями дома, как с долевыми собственниками, не будет заключен официальный договор. Но с жителями дома №2 никто не заключал никаких договоров, а, следовательно, за дом отвечает именно государство. Но оно – увы – не хочет отвечать. И потому когда-то добротный и уютный дом постепенно сыреет, сверкая прорехами на обшарпанном фундаменте.

— Не так давно починили наконец-то нашу канализацию, которая очень много лет даже после маленького дождика «выходила из берегов», и по улицам в потоках зловонной воды проплывали фекалии. Ликвидировали же? После 45987 заявления граждан в соответствующие инстанции. Уверяем, мы написали не меньше за эти 30 лет. Так почему не могут решить проблему с нашим подвалом? Неужели это так сложно?

Сотрудник «Минвала» связался с ИВ Ясамальского района, и поинтересовался, почему дом №2 находится в таком ужасном состоянии. Ответ был коротким: «Ждем распоряжений главы района. Вопрос ремонта находится под контролем». Больше никакой информации получить не удалось.

Издание Minval.az тоже берет под личный контроль наболевшие вопросы жителей дома №2 и будет внимательно наблюдать за ходом претворения в жизнь обещания, данного чиновниками ИВ в 2018-м году. Может быть, сработает поговорка и в 2021-м – по прошествии трех лет – жители все же дождутся обещанного ремонта и замены труб?

Я.М.

Minval.az