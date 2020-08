Президент США Дональд Трамп сказал, что если продать его автограф на eBay, можно получить $ 10 тыс. Об этом, как передает РБК со ссылкой на Daily Beast, он сказал после круглого стола, посвященному последствию ликвидации последствий урагана «Лаура».

«На, держи. Продашь вечером на eBay, получишь десять тысяч», — сказал Трамп, передавая записку со своим автографом одному из участников круглого стола. Ранее Трамп заявил, что видел кроссовки на eBay со своим автографом, которые стоили $5 тыс.

«Here, sell this tonight on eBay. You’ll get 10,000.»

«Sell it tonight on eBay. 10,000.»

«If I put your name down, it loses a lot of value. So just sell it tonight on eBay.»

