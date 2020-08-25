Три жительницы японского города Фукуи взяли в руки по пневматическому оружию, назвали себя «охотницами за обезьянами» и начали бороться с этими животными, уничтожающими урожай, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Grape.

74-летняя Масако Ишимура, 68-летняя Тацуко Киношита и 67-летняя Миюки Ии при обнаружении «врага» начинают палить. Однако стоит отметить, что целью воинственно настроенных дам не является убийство обезьян. Женщины только стараются напугать их и отбить желание возвращаться на плантацию.

Обезьяны начали терроризировать город пять лет назад. С ними боролись различными способами, но ничего не приносило ожидаемого эффекта.

Тогда женщины решили взять дело в свои руки, прошли курс по стрельбе и встали на защиту урожая.

«Мы не позволим им (обезьянам) уничтожить драгоценные овощи, выращенные сельскими жителями», — заявила Ишимура, добавив, что многие селяне тратят много сил на выращивание овощей и фруктов и их старания не должны пойти прахом.

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