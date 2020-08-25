Правительство Украины предлагает продлить карантин, введенный в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, до 1 ноября текущего года, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте офиса президента страны.

За минувшие сутки на Укриане выявлено более 1,6 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, отметил Шмыгаль. Он добавил, что подобное эпидемиологической ситуации стоит продлить карантин.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с необходимостью продления карантинных мер, однако отметил, что режим должен быть «адаптивным и необременительным» для бизнеса.

Украина ввела карантин 12 марта 2020 года, он неоднократно продлевался.

Minval.az