Глава Евросовета Шарль Мишель безрезультатно пытался поговорить с президентом Беларуси Александром Лукашенко в последние дни. Об этом заявила во вторник замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, выступая на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси, передает ТАСС.

Она стала первым официальным лицом ЕС, подтвердившим, что после выборов 9 августа институты ЕС пытались вести переговоры с президентом Беларуси.

«Глава Европейского совета в последние дни пытался связаться с Лукашенко, однако это не получилось», — заявила она, не приведя каких-либо подробностей. Отвечая на вопрос о возможности введения отдельной должности спецпосланника по Беларуси, Шмид подчеркнула, что сейчас основной упор делается на контакты на высшем уровне, в том числе между странами Евросоюза.

Minval.az