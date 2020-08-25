Власти Москвы окончательно отказались от троллейбусов и заменили их на электробусы и автобусы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

25 августа по последним сохранившимся троллейбусным маршрутам М4, 28, 59, 60, 64, 72 начали ходить электробусы. «Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — сказал Антонов.

В столице останется только один маршрут троллейбуса — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Его решили сохранить «в знак уважения», на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса, отметил глава «Мосгортранса».

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