Президент Владимир Зеленский в День независимости отметил государственными наградами Украины ряд европейских дипломатов и политиков «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины и развитие межгосударственного сотрудничества».

Об этом говорится в обнародованном указе Зеленского на президентском сайте.

Согласно тексту указа, орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и депутат парламента Чехии Карел Шварценберг.

Орденом «За заслуги» II степени награждены глава представительства Европейского Союза в Украине в 2016 — 2019 годах Хьюг Мингарелли, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и вице-маршалек польского Сейма Рышард Терлецкий.

Орден «За заслуги» III степени получили главный советник президента Турции Ибрагим Калин, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и посол Италии в Украине Давиде ла Чечилия.

Орденом княгини Ольги III степени награждена вице-маршалек польского Сейма Малгожата Мария Госевськая.

В целом Зеленский отметил наградами 25 иностранных граждан.

Minval.az