Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн встретился в столице Литвы с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и обсудил с ней способы «укрепления демократии и прав человека в стране». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Первый заместитель госсекретаря также встретился с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране. Первый заместитель госсекретаря подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также суверенному праву народа страны избирать своих собственных лидеров и определять свое будущее», — говорится в тексте.

Американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Бигэн также встретился с министрами иностранных дел и обороны Литвы Линасом Линкявичюсом и Раймундасом Кароблисом, а также «другими официальными лицами», чтобы обсудить с ними ситуацию в Беларуси, «противостояние угрозам со стороны России и КНР, а также продвижение прав человека и демократии».

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