Беларусь станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, сообщили в пресс-службе главы республики.
Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Беларусь станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, сообщили в пресс-службе главы республики.
Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Дата: 2020/08/24 17:53
Раздел: Бывший СССР
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