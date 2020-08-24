Президент Беларуси Александр Лукашенко дал приказ увольнять из школ учителей-оппозиционеров. Об этом он высказался на встрече с министром образования Игорем Карпенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал защитить учителей «от всяких нападок» и «наездов». При этом, «если кто-то перекинулся в другой лагерь», с ними тоже надо «разбираться», продолжил президент.

Он заявил, что в Беларусь — государственное образование, государственные школы, государственная идеология. Те, кто хочет следовать этим принципам, могут преподавать. «Те, кто не хочет, — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — подчеркнул Лукашенко.

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