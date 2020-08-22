Более половины россиян полагают, что в России, скорее всего, будет вторая волна коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов».

«Будет у нас вторая волна или не будет?… Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных. Большинство — 58% — полагают, что она все-таки будет. Более того, за последний месяц эта доля существенно выросла — с 52% до 58%», — сказал Федоров.

Кроме того, в исследовании, которое приводилось в презентации на мероприятии, указано, что более половины россиян (56%) в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом, 12% уверены, что он обойдет их стороной, 13% пока не задумывались об этом. Также 52% граждан не готовы делать прививку от коронавируса, 42% готовы, 6% затруднились ответить.

По словам Федорова, в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Minval.az