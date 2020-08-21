Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении в YouTube призвала рабочих предприятий Беларуси продолжать и расширять забастовки.

«Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — сказала она.

Minval.az