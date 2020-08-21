Группа российских граждан покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане, всего в четверг домой вернулся 551 россиянин. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

«Сегодня 551 гражданин России вернулся на родину из Азербайджана по спецкоридору на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. В Дагестане на территории таможенного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» всем им провели термометрию», — сказал Муслимов.

По его словам, большинство вернувшихся — жители других регионов России. «Тридцать прибывших оказались жителями Дагестана, их направили на самоизоляцию по месту жительства. Остальные определены в обсерваторы в Махачкале и поселке Манас, после 14-дневного карантина будет проведено их повторное обследование», — уточнил собеседник агентства.

Minval.az