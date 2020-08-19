Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко (Boeing Business Jet, регистрация EW-001PA) впервые с начала протестов покинул Минск. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание The Bell.

По данным трекера полетов, президентский борт направился на восток в сторону российской границы, однако на полпути развернулся и полетел обратно.

Уточняется, что после этого лайнер полчаса кружил над Минском прежде чем пойти на посадку в аэропорту белорусской столицы. Официальных комментариев по этому поводу белорусская сторона не давала. Сам Лукашенко сегодня проводил заседание совбеза и селекторное совещание с губернаторами.

Minval.az