Россия безвозмездно предоставила Армении военно-техническую помощь в размере 50 тысяч тонн в 2010-2018 годах, сказал экс-президент республики, военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян в ходе пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что в 2010 году при государственном визите тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева был подписан дополнительный протокол, по которому российская база в Армении взяла на себя дополнительные обязательства.

До этого, по словам Саргсяна, 102-я РВБ была ответственна за внешние границы СНГ. А с 2010 года взяла ответственность за всю границу Армении. Плюс к этому взяла ответственность по содействию в обновлении арсенала ВС Армении.

«Мы до апрельских событий 2018 года получили больше 50 тысяч тонн военно-технической помощи. Когда речь идет о военно-технической помощи – это значит, что ты за нее не платишь», — отметил Саргсян.

Туда не входят «Искандер», «Точка-У», оружие в рамках 200-миллионного и 100-милионных кредитов, уточнил он.

Отметим, в июле текущего года, когда в Товузе шли бои, российская военно-транспортная авиация доставляла в Армению современные образцы оружия.

В общей сложности, по имеющимся у нас данным, было совершенно семь рейсов: 2 рейса — 17 июля, в разгар боев, по одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля и 4 августа. Летели российские Ил-76 кружным путём — по маршруту Ростов – Минводы — Актау-Туркменбаши – Новшер — Решт —Мегри — Ереван. Протяженность этого маршрута составляет более 2000 км, время в пути- 3 часа 30 минут. Куда проще, удобнее и быстрее было бы, конечно, напрямую через Грузию — в таком случае протяженность маршрута составила бы 500 километров, время в пути — 1 час. Но официальный Тбилиси повёл себя принципиально и достойно — проявив политическую волю и ответственность, Грузия разрешения на пролёт российских военных «транспортников» просто не дала. Так что ИЛ-76 пришлось делать приличный крюк и лететь через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поднял вопрос поставок в Армению свыше 400 тонн военных грузов, начиная с 17 июля.

Президент отметил, что, начиная с 17 июля, имеют место интенсивные грузовые поставки военного назначения из РФ в Армению и этот вопрос вызывает серьезное беспокойство в Азербайджане.

Президент отметил, что после столкновений на армяно-азербайджанской границе, из России через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана в Армению было доставлено свыше 400 т военных грузов и основной целью его телефонного звонка является прояснить этот вопрос.

Minval.az