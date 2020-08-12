Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе азербайджанской стороны, обсуждались «актуальные темы двусторонней повестки дня». Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее упрочение партнерства во всех сферах.

Президент Азербайджана поздравил российского лидера с регистрацией российской вакцины от COVID-19.

«Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности», — отметили в Кремле.

Minval.az