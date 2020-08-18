Государственную границу Беларуси патрулируют истребители, сообщило Минобороны республики.

Как уточняется в пресс-релизе ведомства, плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ будут проходить в рамках боевой подготовки. Летчики отработают совместные действия в составе пар самолетов.

Помимо этого, зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к стрельбам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пускам переносных ЗРК «Игла». В Минобороны добавили, что подразделения собираются на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот у западных границ Беларуси. Ранее он также выражал обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проходят военные учения Североатлантического альянса.

Minval.az