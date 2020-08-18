Мужчина, продемонстрировавший свой половой орган во время прямого эфира «Соловьев Live», станет дополнительной «рекламой» для программы, как и конфликт с Василием Уткиным. Об этом «Газете.Ru» рассказал телеведущий Владимир Соловьев.

«Обычный эксгибиционист – это очень смешно. Это примерно, как Василий Уткин – больше будут цитировать. Прямой эфир, позвонил сумасшедший, несчастный человек, пытался сделать провокацию – ну и сделал. Теперь больше цитировать, больше людей будут смотреть. Это всего лишь доказывает, что все идет в прямом эфире и не цензурируется», — сказал он.

Ведущий также раскритиковал СМИ, которые обратили внимание на этот инцидент.

«Кто об этом в основном пишет? Наши псевдо-оппозиционные СМИ и украинские! Вот им это в кайф. Это получилась лакмусовая бумажка для наших псевдо-изданий, которых из всей массы прозвучавшего интересует только одно – мелкие гениталии несчастного клоуна. Да в любой деревне такой позор зеленкой мажут. У этого человека была минута славы. Ему надо обращаться за профессиональной помощью. Его жалко», — заключил Соловьев.

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