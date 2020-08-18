Посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента республики Александра Лукашенко Игорь Лещеня подал заявление об отставке.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки», — сообщил он порталу Tut.by.

При этом в МИДе страны пояснили, что решение об отставке посла принимается главой государства. На данный момент указа об отставке Лещени не было.

Minval.az