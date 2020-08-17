Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Об этом сообщает ТАСС.
Содержание переговоров и их уровень не сообщаются.
Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Об этом сообщает ТАСС.
Содержание переговоров и их уровень не сообщаются.
Дата: 2020/08/17 14:55
Раздел: Бывший СССР
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