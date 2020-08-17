Правительство Германии связалось с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Об этом сообщает ТАСС.

Содержание переговоров и их уровень не сообщаются.

Minval.az