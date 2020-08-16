Президент России Владимир Путин снова провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси после выборов, в частности давление, которое оказывается на власти республики извне. Кроме того, Путин снова подтвердил готовность Москвы оказывать Минску поддержку в разрешении проблем в республике на основе договора о Союзном государстве, а также по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Предыдущий разговор двух президентов состоялся в субботу, 15 августа. По итогам беседы Лукашенко заявил, что Россия высказал готовность помочь Беларуси «при первом же запросе».

До этого Путин общался с Лукашенко 7 августа.

Minval.az