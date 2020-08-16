Американские дипломаты намерены обсудить с рядом азиатских стран, в том числе Японией, размещение на их территории ракет средней и малой дальности на фоне роста угроз со стороны КНР. Об этом заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Я бы хотел обсудить с партнерами в Азии не только насущную угрозу, которую представляет собой ядерный арсенал Китая, но и возможности для защиты союзников», — сказал Биллингсли, которого цитирует «Газета.ру» со ссылкой на «Никкэй».

Он отметил, что, вероятно, в ближайшем будущем многие азиатские страны захотят увидеть на своей территории вооружения, способные существенно укрепить их обороноспособность.

Дипломат напомнил, что США ведут разработку гиперзвукового оружия, и оно может стать гарантией, что союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе «будут защищены и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу».

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

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