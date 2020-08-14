Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью программе Би-би-си HARDtalk высказался об эскалации конфликта с Азербайджаном на границе и объяснил, почему не носил маску в оккупированном Карабахе, когда требовал этого от собственных граждан.

Пашинян заявил, что именно Азербайджан якобы напал на Армению. При этом он объяснил «тысячелетней» (!!!) историей собственные заявления о том, что Карабах – «это Армения, и точка!».

«Почему я сказал, что Нагорный Карабах, Арцах (армянское название территории) — это Армения? Во-первых, Нагорный Карабах несколько тысяч лет населен коренным армянским народом, и, кстати, названию «Арцах» — несколько тысяч лет», — важно сказал премьер страны-оккупанта. При этом на замечание ведущего о том, что он выражает националистическую позицию, не согласился.

Коснулся Пашинян и недавнего жесткого заявления группы депутатов Европарламента, в котором те выступали против строительства третьей дороги из Армении в оккупированный Карабах.

Пашинян сказал, что дороги в Карабахе строит не правительство Армении, а «власти» Нагорного Карабаха, исходя из «своих интересов и потребностей».

«И в Нагорном Карабахе живут люди, и у ни есть потребности -в товарах, питании, передвижении. А Азербайджан применяет к ним политику изоляции и блокады, в которой оказались Карабах и Армения», — посетовал он.

Сакур спросил, готов ли Пашинян извиниться за военные преступления, совершенные армянами во время карабахского конфликта. Армянский премьер ушел от этого вопроса.

Наименее предметной стала последняя часть разговора — о геополитической ориентации Армении. Сакур спросил премьер-министра, останется ли Ереван союзником России или он готов двинуться в сторону Европейского союза и НАТО.

Сакур дважды подряд спросил о конкретном выборе партнера Армении, и оба раза Пашинян ушел от прямого ответа.

«Но если Армения попытается укрепить свои отношения с НАТО, возникнут проблемы, так как у нее натянутые отношения с Турцией, кроме того, ухудшились отношения с США из-за поддержки Ирана. Штаты попросили вас применить санкции к Ирану, но вы отказались», — заметил Сакур.

Пашинян сказал, что Армения остается стратегическим партнером Москвы, а также членом Евразийского союза. При этом главную поддержку в проведении внутриполитических реформ Ереван получает от ЕС.

По его словам, товарооборот и добрые отношения Армении с Ираном будут продолжаться.

Minval.az