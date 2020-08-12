Руководство «Формулы-1» в новом сезоне рассчитывает провести 22 гонки, включая Гран-при Азербайджана.

В данный момент идет работа над календарем.

«Мы планируем, что календарь сезона 2021 года будет выглядеть практически так же, как и расписание нынешнего в начале этого года. Разумеется, мы не считаем, что лучше остальных знаем, как будет развиваться ситуация с вирусом. Посмотрим, что будет через пять месяцев, но у нас есть семимесячный запас до начала нового сезона», — заявил исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри, слова которого приводит «Азериспорт».

По его словам, календарь будет состоять из двадцати двух этапов, а сезон начнется и завершится примерно в те же даты, что и в прошлые годы. «Не исключено, что в начале сезона гонок будет меньше, а вторая половина сезона получится более насыщенной. Это даст нам больше гибкости в случае необходимости, но я бы не называл это кардинальной перестройкой календаря, скорее – корректировкой. Мы близки к формированию календаря на 2021 год, но нужно подписать еще несколько соглашений. Очевидно, что по мере развития ситуации мы будем знать больше и сможем вносить коррективы», — добавил Кэрри.

Напомним, что в этом году Гран-при Азербайджана не проводился.

Minval.az