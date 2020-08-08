В Азербайджане скончался президент спортивной федерации.

Об этом говорится на странице Государственной академии физкультуры и спорта в Facebook.

В субботу, 8 августа, ушел жизни президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана, профессор Ханлар Гурбанов.

Мастер спорта СССР, 71 летний Гурбанов являлся заслуженным тренером Азербайджана, судьей международной категории, вице-президентом Олимпийской академии, первым вице-президентом Европейской конфедерации зорханы, заслуженным деятелем физкультуры и спорта.

Отмечается, что Гурбанов внес весомый вклад в развитие и популяризацию национальных видов спорта в Азербайджане, а также добился больших успехов в педагогической сфере.

Minval.az