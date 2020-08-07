Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте, использование ими ракеты или бомбы для подрыва порта.

«Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы, или другой деятельности», — сказал в пятницу Аун, чьи слова цитирует ливанский телеканал MTV.

Он отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту, но, если Париж не сможет их предоставить, тогда Ливан обратится к другим странам, чтобы «понять, было ли это внешнее нападение или случился пожар».

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