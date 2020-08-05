Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов огласил решения клуба по ряду игроков.

В частности, он отметил, что Александр Ломовицкий, Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, или же отданы в аренду.

При этом Резиуан Мирзов и Максим Глушенков пока остаются в команде.

«У кого-то есть травмы, у кого-то есть определённые вопросы с нашим виденьем их будущего. Что на сегодняшний день они не помощники, именно в этот момент. Хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду», — цитирует Газизова «Чемпионат».

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