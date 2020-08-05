Руководство Ювентуса рассматривает возможность увольнения главного тренера Маурицио Сарри и занялось поисками кандидатов на его место, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Tuttomercatoweb.

Судьба итальянского тренера в клубе во многом будет зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов.

По информации источника, приоритетным вариантом у боссов туринского клуба является Зинедин Зидан, однако он не планирует покидать Реал. Также в шорт-листе «бьянконери» находятся Маурисио Почеттино и Симоне Индзаги.

Сарри возглавил Ювентус летом 2019 года и завоевал с командой чемпионский титул в Серии А. Действующий контракт тренера со «старой синьорой» рассчитан до июня 2022 года.

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