Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тренировку своего соперника американца Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов назвал Гэтжи отличным парнем и хорошим соперником. При этом россиянин подчеркнул, что Гэтжи стоит готовиться к поединку не только в стойке. «Я не Дастин (Порье) и не Тони (Фергюсон). Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — приводит «Лента.ру» слова Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов сообщал, что ему предстоит тяжелая подготовка к бою против Гэтжи, так как тренировки пришлось прервать из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Поединок спортсменов пройдет в октябре.

Minval.az