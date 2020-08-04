Имея серьёзные внешние вызовы, Армения столкнулась не только со слабой международной поддержкой во время последней военной эскалации на границе с Азербайджаном, но и недостаточно эффективной работой своих государственных органов, отвечающих за внешнеполитическую деятельность. Речь идёт не только о дипломатических работниках, но и правительственной организации, отвечающей за связи с диаспорой, к которой накопились претензии.

Как следствие, в Офисе Комиссара по делам диаспоры происходят кадровые и структурные изменения. Решением премьер-министра Никола Пашиняна от должностей освобождены глава управления по вопросам армянских общин Европы Карен Аванесян, глава отдела по связям с общинами Западной Европы Наталья Даниелян, руководитель отдела по связям с общинами Южной Америки и Австралии Гоар Саакян, а также глава отдела связи с общинами России, Беларуси, Украины и Молдовы (управление СНГ) Эдгар Овсепян. Всего было уволено 13 человек, в самой структуре работает около 90 сотрудников.

По данным армянских СМИ основная претензия заключается в неэффективности деятельности данной организации и пассивности в дни уличных армяно-азербайджанских столкновений в странах с большой армянской диаспорой после военного обострения на межгосударственной границе, а сам её глава Заре Синанян «словно ушел в подполье».

Как передает источник ереванского издания «Паст» в правительстве, на днях Никол Пашинян имел довольно жесткий разговор с ним, упрекнув его в том, что он полностью провалил проводимую с диаспорой политику, поскольку в настоящее время в отношениях Армения – Диаспора создалась довольно хрупкая ситуация.

Заре Синанян занимает эту должность ровно год, ранее он был мэром американского города Глендейл, и по его же словам хорошо знаком с положением дел в армянской диаспоре в США, которая насчитывает почти 1.5 миллиона человек. Есть и другая значимая часть армянской общины в России, где проживают около 2.5 миллиона и куда он несколько раз летал за последний год, но, по мнению армянских экспертов, сумел ли он достичь нужных результатов — большой вопрос. Показательно недавнее заявление Маргариты Симоньян, в котором она говорит о разделении армянского общества на «русских армян и настоящих».

Кроме того, помимо увольнений последует реорганизация диаспорского комитета, в частности будут ликвидированы ряд управлений и отделов. В результате оптимизации вместо региональных управлений планируется создать три новых. Одно из управлений должно будет заниматься разработкой стратегии отношений с диаспорой, хотя она уже разработана, но, видимо, будет пересматриваться. Второе — это финансовое управление и будет третье, чьи обязанности пока неизвестны.

Показательна кадровая политика, среди уволенных чиновников выделяют уже бывшего начальника управления по связям с ближней диаспорой Тарона Шагояна за работу с армянской общиной в Грузии, а также бывшего начальника управления армянских общин Ближнего и Среднего Востока Левона Антоняна. «Это тот парень, который во время войны в Сирии, когда многие избегали поездок в эту страну, сопровождал гуманитарные грузы в Сирию, а в Латакии присоединился к российским военным, чтобы помочь с распределением помощи. Оттуда он вернулся с благодарственной грамотой. Он до мозга костей изучил все тонкости, историю и культуру всего Ближнего и Среднего Востока. Досконально разбирался во внутренних противоречиях и работал почти со всеми структурами. Ну как можно такого специалиста — состоявшегося, полного энтузиазма человека так запросто уволить?!»,- возмущается один из его бывших коллег.

Предшественником Офиса Комиссара было Министерство Диаспоры, упразднённое в 2019 году под лозунгом оптимизации, однако бюджет структуры не только не сократился, а наоборот увеличился в три раза, но ни одно мероприятие, даже культурное, связанное с диаспорой, до сих пор не было организовано. Бюджетные средства тратятся неэффективно, исключительно на зарплаты, командировки и премии.

По словам бывшего заместителя министра Диаспоры Сержа Срапионяна «еще во время прошлой оптимизации стало ясно, что структуру медленно убивают и дают повод заключить, что нынешние власти не придают особого значения связям с диаспорой, и благодаря «доброй воле» этих властей Армения уже почти потеряла с ней связь».

Намеченные изменения станут вторыми за год, новая организационная структура сомнительна с управленческой точки зрения, как и кадровые перестановки. Никол Пашинян недавно заявил о готовности привлечь более ста новых специалистов в органы государственной власти. Учитывая его последние назначения, практически нет сомнений, что это будут молодые люди, связанные или рекомендованные фондом «Сороса», чья компетенция вызывает сомнения. Более того, армянские эксперты связывают произошедшие увольнения с близостью бывших сотрудников со старой властью, т.е на первый план выходит не профессионализм, а личная лояльность. В любом случае, «турбулентная» обстановка в Офисе Комиссара по делам диаспоры только затрудняет деятельность данной организации.

Касаясь армянской заграничной общины в целом, превышающей население самой Армении в четыре раза, то необходимо отметить, что она играет крайне важную роль, как в вопросе лоббирования её интересов на международном уровне, так и в вопросе финансовой помощи, собираемой на регулярной основе.

Без монолитной диаспоры Армении будет сложно и если не будет тесного слаженного взаимодействия с уполномоченным государственным органом, то Ереван может лишиться значительного ресурса, благодаря которому удавалось долгое время отстаивать свою позицию, в первую очередь, в карабахском конфликте.

Анар Садыхов,

российский эксперт по Кавказу, кандидат исторических наук

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