Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари», сообщает «Газета.ру».
Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари», сообщает «Газета.ру».
Дата: 2020/08/02 19:20
Раздел: Спорт
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