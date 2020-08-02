Пилот команды «Формулы-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.

Второе место занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари», сообщает «Газета.ру».

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