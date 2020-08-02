Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам нынешнего сезона, передает «Газета.ру».
Для 30-летнего форварда эта престижная награда стала первой в карьере.
Всего в прошедшем сезоне чемпионата Италии Иммобиле провел 37 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал десять результативных передач.
Вторую строчку в списке претендентов занял нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третье место досталось португальскому форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.