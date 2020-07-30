В США испытали на «очеловеченных» мышах векторную вакцину против SARS-CoV-2, созданную на основе штамма LaSota вируса болезни Ньюкасла (NDV), который модернизировали коронавирусным S-белком. Результат выложили на сервере препринтов bioRxiv.

Эксперименты проведены в лаборатории 3-го — максимального — уровня биозащиты.

Девять групп мышей иммунизировали четырьмя различными вариантами вакцины в дозировке 10 и 50 мкг по трехнедельной схеме прайм-буст (первая прививка+закрепляющая). Инъекции делали внутримышечно, так как живой NDV практически не реплицируется в мышцах и не вызывает симптомов у млекопитающих.

Болезнь Ньюкасла или азиатская птичья чума — вирусное заболевание птиц. У животных развивается пневмония, энцефалит и множественные точечные кровоизлияния в органах. Патоген — РНК-парамиксовирус — представляет большую угрозу домашней птице в связи с ее высокой чувствительностью к вирусу и процентом гибели 15-30%.

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