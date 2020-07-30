В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

По их данным, на сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом одной из замеченных колонн стала войсковая часть 5448, расположенная на улице Маяковского в белорусской столице.

Сейчас по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников, сообщают журналисты.

Ранее 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко начал срочное совещание с членами Совета безопасности республики. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что среди россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель усомнился в том, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Беларуси. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Беларуси проводит проверку.

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