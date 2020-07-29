Власти Иордании опровергли информацию о том, что королевство отправило оружие в Армению во время столкновений на армяно-азербайджанской границе в начале этого месяца.

Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван посол Азербайджана в Аммане Расим Рзаев, передает Anadolu.

Ранее, посол Иордании в Азербайджане Сами Абдулла Гошех был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Араз Азимов обсудил с послом Иордании вопрос продажи данной страной оружия в Армению.

Minval.az