С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).

На текущей неделе в разных частях Сибири столбик термометра поднимался выше 30 градусов. По словам официального представителя ВМО Клэр Нуллис, «в Сибири было теплее, чем во многих частях Флориды».

«Исключительная и продолжительная жара», которая наблюдалась в Сибири в течение нескольких месяцев, вызвала «опустошительные арктические пожары», заявила Нуллис. Вместе с тем ВМО отмечает быстрое сокращение ледового покрова вдоль арктического побережья России.

Ученые считают, что затянувшаяся жара может быть связана c системой атмосферного давления и ветрами. При этом они отмечают, что это было бы невозможно, «если бы не влияние климатических изменений, вызванных деятельностью человека».

«Арктика нагревается в два раза быстрее, чем планета в среднем, что сказывается на жизни населения, на экосистемах и имеет глобальные последствия», — цитирует генерального секретаря ВМО Петера Тааласа РБК. Ситуация на полюсах влияет на погоду и климат в районах, расположенных на более низких широтах, где живут сотни миллионов людей, отметил он.

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