На одном из центральных мостов Праги вывешен плакат «Карабах – это Азербайджан», сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция осуществлена по инициативе проживающей в Чехии азербайджанской молодежи.

Плакат на чешском языке вывешен на мосту по дороге к президентскому дворцу, резиденции премьер-министра и административному зданию Кабинета министров страны.

Завтра наши соотечественники в Праге проведут акцию протеста с требованиями прекратить оккупационную политику и военные провокации Армении, освободить оккупированные азербайджанские территории, восстановить территориальную целостность страны.

Акцию поддержат азербайджанцы всего мира, протестующие против захватнической политики Армении за рубежом.

Minval.az