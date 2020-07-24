Анкара осуждает Париж за угрозы ввести санкции против нее, заявление об этом президента Франции Эммануэля Макрона не имеют значения для Турции, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

Ранее Макрон призвал вводить санкции против тех стран, которые нарушают морское пространство Евросоюза в Восточном Средиземноморье, выразив полную солидарность с Кипром и Грецией и обвинив Турцию в нарушении их суверенитета. Он также призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться урегулирования ситуации.

«Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность с каждым своим заявлением и каждым неправильным шагом в контексте событий в Восточном Средиземноморье. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны. Угрожать Турции санкционным языком никто не вправе», — заявил Аксой, добавив, что эти угрозы «не принесут результата».

По его словам, Франция не смогла получить никакой пользы от такой политики и не сможет получить ее в будущем. Аксой также призвал Париж «прекратить поддерживать «путчистов в Ливии, террористов в Сирии и тех, кто действует по принципу «я единственный хозяин этого места» в Восточном Средиземноморье».

Minval.az