В последние дни на погранично-пропускном пункте «Красный Мост» азербайджано-грузинской государственной границы сложилась неординарная ситуация. В частности, находящиеся в Азербайджанской Республике граждане Грузии, не соблюдая существующие правила, без согласования с посольством Грузии, пытаются вернуться на родину.

Как сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане, эти действия граждан создают серьезные проблемы с точки зрения логистики и эпидемиологической безопасности.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, еще раз обращаемся к находящимся в Азербайджане гражданам Грузии, призываем строго соблюдать действующие в Азербайджанской Республике правила карантинного режима и заранее зарегистрироваться в посольстве для возвращения на родину.

В условиях борьбы с вирусом COVID-19, когда граница между Азербайджаном и Грузией закрыта, возвращение оставшихся на территории Азербайджанской Республики граждан Грузии будет осуществляться поэтапно, только по предварительной регистрации в посольстве.

Адрес: г.Баку, Наримановский район, ул. Яшара Гусейнова 13/15, номера: 050 250-07-10, 012 497-45-60 (горячая линия)», — отмечается в обращении.

Minval.az