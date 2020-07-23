Миссия регионального офиса по Европе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Азербайджан для поддержки мер борьбы с COVID-19, сообщает представительство ВОЗ в Азербайджане.

Миссия нацелена на оценку существующей ситуации в регионе и на то, чтобы дать соответствующие рекомендации.

В рамках миссии была проведена встреча с министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым и другими официальными представителями Минздрава.

На встрече обсуждались нынешняя ситуация и меры, принятые против COVID-19.

Minval.az