21 июля подразделения вооруженных сил Армении используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 00.30 предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района фронта, а в 08.45 утра над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщили в Министерстве обороны, оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана.

Minval.az