Проживающие в Турции более 15 тысяч азербайджанцев посредством сети магазинов «Migros» безвозмездно получили порядка 21 000 продовольственных пакетов, также нашим соотечественникам предоставлено право временного проживания в более чем 3 000 квартирах.

Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что до восстановления поездок между двумя странами, прерванного из-за пандемии коронавируса (COVID-19), по поручению руководства страны, с целью помощи временно прибывшим в Турцию и не сумевшим вернуться на Родину, столкнувшимся с бытовыми и административными проблемами гражданам Азербайджана, а также получающим в Турции за свой счет образование и имеющим материальные трудности студентам с 1 апреля по 20 июля посольством страны в Турции при поддержке Госнефтекомпании (SOCAR) была оказана помощь.

В настоящее время между Азербайджаном и Турцией восстановлены специальные авиарейсы.

Minval.az