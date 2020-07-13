«Азербайджанская сторона не понесла каких-либо территориальных потерь».

Об этом сказал глава пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы, передает АПА.

Он отметил, что 12 июля подразделения Вооруженных сил Армении применили артиллерию с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы: «Среди гражданских лиц потерь нет. В настоящее время подразделения азербайджанской армии занимают созданные ими позиции и проводят контрмеры против врага».

«В настоящее время в районе боевых действий с обеих сторон периодически наносятся артиллерийские удары», сказал Вагиф Даргяхлы.

По его словам, вражеская сторона пытается проявить активность: «Однако азербайджанская армия принимает меры по предотвращению этих действий. Наша армия готова и способна выполнять все задачи под руководством Верховного Главнокомандующего».

В.Даргяхлы также отметил, что помимо товузского направления, ситуация на государственной границе и на линии противостояния войск в настоящее время напряженная:

«Министерство распространило официальную информацию в связи с возникшим напряжением».

Minval.az