12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника, сообщает МО АР.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!

Садыгов Вугар

Дашдемиров Хайям

Minval.az