Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери, сообщает МО АР.

В ходе боев двое военнослужащих Азербайджанской Армии погибли и пятеро получили ранения.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших и желает им терпения. Аллах ряхмят елясин!