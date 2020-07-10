В показателях в связи с коронавирусом проявляется определенная стабильность, но это не может нас полностью удовлетворять. Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев на сегодняшней пресс-конференции Оперативного штаба.

Х.Гаджиев отметил, что люди, особенно те у кого маленькие дети испытывают сложности из-за карантинного режима.

«Еще раз выражаем признательность людям, которые поддерживают работу государства», — отметил он.

Помощник президента также отметил, что медицинский персонал, правоохранительные и государственные органы работают в напряженном режиме.

Также Х. Гаджиев отметил, что в настоящее время другие страны хотят перенять опыт Азербайджана.

«В ряде стран после смягчений наблюдался рост инфицирования: Эти страны, в соответствии с опытом Азербайджана, вновь ужесточили карантин», — отметил он.

Он также призвал граждан Азербайджана по мере возможности отказаться от поездок за границу.

«Мы призываем граждан Азербайджана отказаться, по мере возможности, от поездок в заграницу. Эпидемиологическая ситуация в мире не простая, и в любой стране могут быть ужесточены карантинные меры и граждане Азербайджана потом будут испытывать трудности с возвращением на Родину», — сказал Гаджиев.

Minval.az