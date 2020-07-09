Россия поддержала предложение Азербайджана о созыве специальной сессии Генассамблеи ООН по COVID-19. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос «Москва-Баку» о созыве по инициативе Азербайджана данной сессии.

«По инициативе Движения неприсоединения и Азербайджана как его председателя было принято решение о созыве специальной сессии Генассамблеи по COVID-19. Россия поддержала это предложение своего партнера по СНГ. Убеждены, что спецсессия пройдет в конструктивном ключе и завершится принятием субстантивных решений. В этом контексте ожидаем интересной дискуссии. В условиях сохранения в Нью-Йорке непростой эпидемиологической ситуации планируется, что указанная спецсессия пройдет в дистанционном формате. В настоящее время идет согласование соответствующих процедур», — заявила спикер МИД России.

Minval.az